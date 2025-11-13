16e universités d’hiver Résister. Du mot à l’acte de l’Antiquité à nos jours Salle Mangeot Saint-Mihiel

16e universités d’hiver Résister. Du mot à l’acte de l’Antiquité à nos jours

Les 16e Universités d’hiver 2025 de Saint-Mihiel souhaitent s’intéresser à la thématique très large de la résistance et des résistances, en dépassant le seul champ de la lutte à l’occupant sans pour autant l’occulter –, avec la volonté d’approfondir, sur le temps long et dans des espaces très divers, le sens de résister. Ainsi, peuvent être envisagées, dans l’espaces des sciences humaines, toutes les lectures permettant de mieux cerner ce que les sociétés mettent derrière la terminologie liée à la résistance. D’ailleurs, emploie-t-on toujours cette expression, dans des périodes plus lointaines, ou dans des contextes autres que militaire ? Une approche sémantique est dès lors bienvenue l’opiniâtre en religion est-il un résistant ? De même, un regard attentif sur les vecteurs et les modalités de la ou des résistances sera apprécié, d’autant plus que se pose la question de la réception des messages. Les entrées donnant lieu à des études de cas, à même d’éclairer une ou des formes de résistance dans un contexte particulier sont également attendues. Les propositions peuvent aussi aborder des lectures historiographiques, des témoignages, comme aussi à des perceptions le rejet du protestantisme peut être vu comme une résistance de la part de l’Église catholique, tout comme la volonté de suivre une nouvelle voie. La question du point de vue peut ainsi constituer une clef de lecture à même d’éclairer l’idée de résister.

Ces Universités d’hiver s’appuient sur toutes les périodes historiques, avec la volonté d’ouvrir la voie aux comparaisons et discussions, et de croiser les champs disciplinaires. Les actes de cette rencontre donneront lieu à une édition.

La rencontre organisée par le CRULH Université de Lorraine, en partenariat avec les Archives départementales de la Meuse, le Conseil départemental de la Meuse et la Ville de Saint-Mihiel.Adultes

English :

The 16th Universités d?hiver 2025 de Saint-Mihiel (Saint-Mihiel Winter University 2025) will focus on the very broad theme of resistance and resistance-related issues, going beyond but not forgetting the fight against the occupying forces, with the aim of exploring the meaning of resistance over time and in a wide variety of contexts. In this way, the humanities and social sciences can provide a fuller understanding of what societies put behind the terminology of resistance. Do we still use this expression in more distant periods, or in contexts other than military ones? A semantic approach is therefore welcome: is the stubborn in religion a resistant ? Similarly, a close look at the vectors and modalities of resistance will be appreciated, especially as the question of message reception arises. Case-study entries that shed light on one or more forms of resistance in a particular context are also welcome. Proposals can also address historiographical readings, testimonies and perceptions: the rejection of Protestantism can be seen as resistance on the part of the Catholic Church, just as the desire to follow a new path. The question of point of view can thus provide a key to understanding the idea of resistance.

These Winter Universities are based on all historical periods, with the aim of opening the way to comparisons and discussions, and crossing disciplinary fields. The proceedings will be published.

The meeting organized by the CRULH ? Université de Lorraine, in partnership with the Archives départementales de la Meuse, the Conseil départemental de la Meuse and the Ville de Saint-Mihiel.

German :

Die 16. Winteruniversität 2025 in Saint-Mihiel möchte sich mit der sehr weit gefassten Thematik des Widerstands und der Widerstände beschäftigen und dabei über den Kampf gegen die Besatzer hinausgehen, ohne ihn zu verdrängen, mit dem Ziel, die Bedeutung des Widerstands über lange Zeit und in sehr unterschiedlichen Räumen zu vertiefen. So können im Bereich der Humanwissenschaften alle Lesarten in Betracht gezogen werden, die es ermöglichen, besser zu verstehen, was die Gesellschaften hinter der mit dem Widerstand verbundenen Terminologie verbergen. Wird dieser Ausdruck auch in späteren Zeiten oder in anderen als militärischen Kontexten noch verwendet? Ein semantischer Ansatz ist daher willkommen: Ist der Hartnäckige in der Religion ein Widerstandskämpfer ? Auch ein genauer Blick auf die Vektoren und Modalitäten des Widerstandes oder der Widerstände wird geschätzt, zumal sich die Frage nach dem Empfang der Botschaften stellt. Erwünscht sind auch Einträge, die zu Fallstudien führen, die eine oder mehrere Formen des Widerstands in einem bestimmten Kontext beleuchten können. Die Vorschläge können sich auch auf historiographische Lesarten, Zeugenaussagen, wie auch auf Wahrnehmungen beziehen: Die Ablehnung des Protestantismus kann als Widerstand seitens der katholischen Kirche gesehen werden, ebenso wie der Wille, einen neuen Weg zu gehen. Die Frage des Blickwinkels kann somit ein Schlüssel sein, um die Idee des Widerstands zu beleuchten.

Die Winteruniversität erstreckt sich über alle historischen Epochen und soll den Weg für Vergleiche und Diskussionen ebnen und disziplinäre Felder überschneiden. Die Protokolle der Tagung werden in einer Publikation veröffentlicht.

Das vom CRULH ? Université de Lorraine, in Partnerschaft mit den Archives départementales de la Meuse, dem Conseil départemental de la Meuse und der Stadt Saint-Mihiel.

Italiano :

La 16a Universités d’hiver 2025 de Saint-Mihiel (Università invernale 2025 di Saint-Mihiel) si concentrerà sul tema molto ampio della resistenza e dei movimenti di resistenza, andando oltre il singolo campo della lotta contro le forze di occupazione senza tuttavia oscurarlo con l’obiettivo di esplorare il significato della resistenza nel tempo e in un’ampia varietà di contesti. In questo modo, le scienze umane possono essere utilizzate per esplorare tutti i modi in cui le società utilizzano la terminologia della resistenza. Inoltre, questa espressione è ancora utilizzata in periodi più lontani o in contesti diversi da quello militare? Un approccio semantico è quindi benvenuto: il testardo nella religione è un resistente ? Allo stesso modo, sarà apprezzato uno sguardo attento ai vettori e ai metodi di resistenza, soprattutto perché si pone la questione di come vengono recepiti i messaggi. Sono benvenute anche le proposte di studi di caso che facciano luce su una o più forme di resistenza in un particolare contesto. Le proposte possono anche riguardare letture e testimonianze storiografiche, nonché percezioni: il rifiuto del protestantesimo può essere visto come una resistenza da parte della Chiesa cattolica, così come il desiderio di seguire una nuova strada. La questione del punto di vista può quindi fornire una chiave di lettura dell’idea di resistenza.

Queste Università invernali si basano su tutti i periodi storici, con l’obiettivo di aprire la strada a confronti e discussioni e di attraversare i campi disciplinari. Gli atti di questo incontro saranno pubblicati.

L’incontro organizzato dal CRULH ? Université de Lorraine, in collaborazione con gli Archives départementales de la Meuse, il Conseil départemental de la Meuse e la città di Saint-Mihiel.

Espanol :

La 16ª Universités d’hiver 2025 de Saint-Mihiel (Universidad de invierno 2025 de Saint-Mihiel) se centrará en el amplísimo tema de la resistencia y los movimientos de resistencia, superando el ámbito único de la lucha contra las fuerzas de ocupación -sin por ello oscurecerlo- con el objetivo de explorar el significado de la resistencia a lo largo del tiempo y en una gran variedad de contextos. De este modo, las ciencias humanas pueden servir para explorar todas las formas en que las sociedades utilizan la terminología de la resistencia. Además, ¿se sigue utilizando esta expresión en épocas más lejanas o en contextos distintos del militar? Por lo tanto, un enfoque semántico es bienvenido: ¿es el obstinado de la religión un resistente ? Del mismo modo, se agradecerá una mirada atenta a los vectores y métodos de resistencia, sobre todo al plantearse la cuestión de cómo se reciben los mensajes. También serán bienvenidos los trabajos que den lugar a estudios de casos que arrojen luz sobre una o varias formas de resistencia en un contexto concreto. Las propuestas también pueden abordar lecturas historiográficas y testimonios, así como percepciones: el rechazo del protestantismo puede verse como una resistencia por parte de la Iglesia católica, al igual que el deseo de seguir un nuevo camino. La cuestión del punto de vista puede así proporcionar una clave para comprender la idea de resistencia.

Estas Universidades de Invierno se basan en todos los periodos históricos, con el fin de abrir la vía a comparaciones y debates, y cruzar campos disciplinarios. Se publicarán las actas de este encuentro.

El encuentro organizado por el CRULH ? Université de Lorraine, en colaboración con los Archives départementales de la Meuse, el Conseil départemental de la Meuse y la ciudad de Saint-Mihiel.

