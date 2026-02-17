16ème Braderie vêtements, jouets, puériculture Esplanade François Mitterrand Désertines
16ème Braderie vêtements, jouets, puériculture
Esplanade François Mitterrand 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
2026-05-03
Organisée par l’AAMB (Association Assistants Maternelle de la Biache).
Esplanade François Mitterrand 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 65 17
English :
Organized by AAMB (Association Assistants Maternelle de la Biache).
