16ème circuit des trois églises Boëssé-le-Sec
16ème circuit des trois églises Boëssé-le-Sec dimanche 6 septembre 2026.
Boëssé-le-Sec
16ème circuit des trois églises
Place de l’église Boëssé-le-Sec Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Boëssé-le-Sec, Beillé, La Chapelle-Saint-Rémy
Avec une guide conférencière, partez à la découverte de trois édifices anciens qui se distinguent par plusieurs grandes phases à différentes époques : vers 1500, au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. À l’intérieur, ces églises conservent des décors intérieurs révélateurs du renouveau de la foi et des sensibilités artistiques du XIXe siècle.
Gratuit. En partenariat avec les communes
– Rendez-vous à l’église de Boëssé-le-sec.
– Réservation préalable recommandée au Perche Sarthois .
Place de l’église Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
Boëssé-le-Sec, Beillé, La Chapelle-Saint-Rémy
L’événement 16ème circuit des trois églises Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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