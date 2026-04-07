Boëssé-le-Sec

16ème circuit des trois églises

Place de l’église Boëssé-le-Sec Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Boëssé-le-Sec, Beillé, La Chapelle-Saint-Rémy

Avec une guide conférencière, partez à la découverte de trois édifices anciens qui se distinguent par plusieurs grandes phases à différentes époques : vers 1500, au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. À l’intérieur, ces églises conservent des décors intérieurs révélateurs du renouveau de la foi et des sensibilités artistiques du XIXe siècle.

Gratuit. En partenariat avec les communes

– Rendez-vous à l’église de Boëssé-le-sec.

– Réservation préalable recommandée au Perche Sarthois .

Place de l’église Boëssé-le-Sec 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boëssé-le-Sec, Beillé, La Chapelle-Saint-Rémy

L’événement 16ème circuit des trois églises Boëssé-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois