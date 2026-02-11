16ÈME CONCOURS INTERNATIONAL PIANO À MAYENNE Théâtre municipal Mayenne
16ÈME CONCOURS INTERNATIONAL PIANO À MAYENNE
Théâtre municipal Place Juhel Mayenne Mayenne
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-26
2026-04-23
Le Concours International de Piano à Mayenne est de retour pour trois jours de marathon de piano au Théâtre de Mayenne pour le plus grand plaisir du public !
Le Concours, c’est une petit bout de monde qui se réunit au Théâtre de Mayenne autour de pianistes de toutes nationalités confondues.
A cette occasion, le Conservatoire de Mayenne Communauté accueille un jury de renommée internationale composé de pianistes-concertistes et pédagogues pour encadrer les épreuves. .
Théâtre municipal Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire concourspianomayenne@gmail.com
English :
The Concours International de Piano à Mayenne is back for a three-day piano marathon at the Théâtre de Mayenne, much to the delight of the public!
