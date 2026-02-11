16ÈME CONCOURS INTERNATIONAL PIANO À MAYENNE Théâtre municipal Mayenne

16ÈME CONCOURS INTERNATIONAL PIANO À MAYENNE

Théâtre municipal Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-23

Le Concours International de Piano à Mayenne est de retour pour trois jours de marathon de piano au Théâtre de Mayenne pour le plus grand plaisir du public !

Le Concours, c’est une petit bout de monde qui se réunit au Théâtre de Mayenne autour de pianistes de toutes nationalités confondues.

A cette occasion, le Conservatoire de Mayenne Communauté accueille un jury de renommée internationale composé de pianistes-concertistes et pédagogues pour encadrer les épreuves. .

Théâtre municipal Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire concourspianomayenne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Concours International de Piano à Mayenne is back for a three-day piano marathon at the Théâtre de Mayenne, much to the delight of the public!

L’événement 16ÈME CONCOURS INTERNATIONAL PIANO À MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Mayenne Co