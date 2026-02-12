16ème édition de la Fête du boudin Cambo-les-Bains

16ème édition de la Fête du boudin Cambo-les-Bains dimanche 22 février 2026.

Parc Saint Joseph Halle Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

2026-02-22

Vente de boudin à emporter et marché fermier.
Animations musicales, buvette, tapas…   .

Parc Saint Joseph Halle Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25  rotary-cambo@live.fr

