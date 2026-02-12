16ème édition de la Fête du boudin

Parc Saint Joseph Halle Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Vente de boudin à emporter et marché fermier.

Animations musicales, buvette, tapas… .

Parc Saint Joseph Halle Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 rotary-cambo@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 16ème édition de la Fête du boudin

L’événement 16ème édition de la Fête du boudin Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Cambo les Bains