16ème édition de la Fête du boudin Cambo-les-Bains
Parc Saint Joseph Halle Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-02-22
Vente de boudin à emporter et marché fermier.
Animations musicales, buvette, tapas… .
Parc Saint Joseph Halle Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 rotary-cambo@live.fr
