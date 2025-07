16ÈME ÉDITION DE LA RONDE DU CASSOULET Castelnaudary

16ÈME ÉDITION DE LA RONDE DU CASSOULET Castelnaudary mercredi 20 août 2025.

16ÈME ÉDITION DE LA RONDE DU CASSOULET

Castelnaudary Aude

Faites votre choix, 4 ou 8 km en mode Run ou Marche.

La Ronde du Cassoulet est une course pédestre festive qui se court le mercredi soir dès 20h et augure de la Fête du Cassoulet à Castelnaudary, une 16ème édition qui revient sur son parcours et sur sa date initiale soit le mercredi dès 19h.

Le circuit de notre course est issue d’un des parcours d’entraînement dans les années 1980 à 2000 des rugbymans de la ville, et devenu dès 2006, un des parcours des copains, coureurs néophytes, de ce groupe de filles et de garçons devenus des coureurs de fonds et marathoniens , réunis sous la bannière de l’Industeam, association qui fédérera en 2009, notre Ronde du Cassoulet. Le tracé final a été réalisé avec l’aide à ce moment là du président du club d’athlétisme Chaurien.

C’est donc le mercredi soir que s’élanceront sur ce parcours urbain, avec une boucle ou deux boucles de 4km, rapides, cassantes et pleines de relances, mais avec un agréable passage sur le chemin de halage du Canal du Midi et du Grand Bassin pour rejoindre les hauteurs du centre ancien, avec un très joli point de vue sur les contreforts de la Montagne Noire et du Beau Moulin du Cugarel.

Dès 16h et jusqu’à 21h aura lieu une animation et courses pédestres enfants en allure loisir sur la place de Verdun et halle de Verdun des ateliers, des jeux et deux courses en musique pour les petits les plus grands, au final un circuit de course enfant intergénérationnelle, du sport, de la convivialité et le bonheur dans les yeux des tous petits mais pas que !!!

Sitôt la remise des prix au plus tard 21h45 et surtout dernier délais !! Place à la Fête aux animations et au repas Cassoulet. Pensez à réserver pour le second service du repas cassoulet dans la Halle aux Grains ou de la Bodega à l’extérieur et en musique, le tout orchestré par l’Office du Commerce Chaurien.

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 6 08 21 17 96

English :

Choose between a 4 or 8 km run or walk.

The Ronde du Cassoulet is a festive foot race that takes place on Wednesday evenings from 8pm, and marks the start of the Fête du Cassoulet in Castelnaudary, a 16th edition that returns to its original route and date of 7pm on Wednesdays.

The route of our race originates from one of the training routes used by the town?s rugby players from 1980 to 2000, and since 2006, has become one of the routes used by the friends, neophyte runners, of this group of girls and boys who have become fund-raisers and marathon runners, united under the banner of Industeam, the association that will federate our Ronde du Cassoulet in 2009. The final route was drawn up with the help of the president of the Chaurien athletics club.

On Wednesday evening, runners will set off on this urban course, with one or two loops of 4km, fast, brittle and full of relaunches, but with a pleasant passage along the towpath of the Canal du Midi and the Grand Bassin to reach the heights of the old town, with a lovely view of the foothills of the Montagne Noire and the beautiful Moulin du Cugarel.

From 4 p.m. to 9 p.m., children will take part in leisurely pedestrian activities and races in Place de Verdun and Halle de Verdun, with workshops, games and two races with music for young and old alike. All in all, an intergenerational children’s race circuit, sport, conviviality and happiness in the eyes of the little ones!

As soon as the prize-giving ceremony is over, at 9.45 p.m. at the latest, it’s all over! Let’s get on with the festivities and the Cassoulet meal. Don’t forget to book for the second course of the cassoulet meal in the Halle aux Grains, or the outdoor Bodega with music, all orchestrated by the Office du Commerce Chaurien.

German :

Wählen Sie zwischen 4 oder 8 km im Run- oder Walk-Modus.

Die Ronde du Cassoulet ist ein festlicher Lauf, der am Mittwochabend ab 20 Uhr stattfindet und das Cassoulet-Fest in Castelnaudary einläutet. Die 16.

Die Strecke unseres Laufs entstand aus einer der Trainingsstrecken der Rugbyspieler der Stadt in den Jahren 1980 bis 2000 und wurde ab 2006 zu einer der Strecken der Freunde, der Neulinge unter den Läufern, dieser Gruppe von Mädchen und Jungen, die zu Langstreckenläufern und Marathonläufern wurden und sich unter dem Banner des Industeam zusammengeschlossen haben, dem Verein, der 2009 unsere Ronde du Cassoulet vereinen wird. Die endgültige Streckenführung wurde mit Hilfe des Präsidenten des Leichtathletikclubs von Chaurien erstellt.

Die Teilnehmer werden also am Mittwochabend auf diese Stadtstrecke geschickt, mit einer oder zwei 4 km langen Schleifen, die schnell, brüchig und voller Anläufe sind, aber auch eine angenehme Passage auf dem Treidelpfad des Canal du Midi und des Grand Bassin beinhalten, um die Höhen des alten Zentrums zu erreichen, mit einem sehr schönen Ausblick auf die Ausläufer der Montagne Noire und die schöne Mühle von Cugarel.

Ab 16 Uhr bis 21 Uhr findet auf dem Place de Verdun und der Halle de Verdun eine Animation und ein Kinderrennen im Freizeittempo statt, mit Workshops, Spielen und zwei Rennen mit Musik für die Kleinen und die Größeren

Spätestens nach der Preisverleihung um 21.45 Uhr und vor allem bis zum letzten Moment! Platz für das Fest, die Animationen und das Cassoulet-Essen. Denken Sie daran, für den zweiten Gang des Cassoulet-Essens in der Halle aux Grains oder für die Bodega im Freien mit Musik zu reservieren, die vom Office du Commerce Chaurien organisiert wird.

Italiano :

Scegliete voi se correre o camminare per 4 o 8 km.

La Ronde du Cassoulet è una festosa corsa a piedi che si svolge il mercoledì sera a partire dalle 20.00 e segna l’inizio della Festa della Cassoulet di Castelnaudary, una 16ª edizione che torna al suo percorso originale e alla data delle 19.00 del mercoledì.

Il percorso della nostra corsa trae origine da uno dei percorsi di allenamento utilizzati dai giocatori di rugby della città tra il 1980 e il 2000, e dal 2006 è diventato uno dei percorsi utilizzati da amici, corridori alle prime armi, un gruppo di ragazze e ragazzi che sono diventati corridori di lunga distanza e maratoneti, riuniti sotto la bandiera di Industeam, l’associazione che federerà la nostra Ronde du Cassoulet nel 2009. Il percorso finale è stato elaborato con l’aiuto del presidente del club di atletica di Chaurien.

Così mercoledì sera i corridori sono partiti per questo percorso urbano, con uno o due anelli di 4 km, veloce, friabile e pieno di rilanci, ma con un piacevole passaggio lungo l’alzaia del Canal du Midi e del Grand Bassin per raggiungere le alture del centro storico, con una vista molto bella sulle propaggini della Montagne Noire e sul bellissimo Moulin du Cugarel.

Dalle 16.00 alle 21.00, animazione e gare per bambini a ritmo serrato in Place de Verdun e Halle de Verdun, con laboratori, giochi e due gare con musica per grandi e piccini, che culmineranno in un circuito intergenerazionale di gare per bambini, sport, convivialità e felicità negli occhi dei più piccoli, ma non solo!

Non appena saranno assegnati i premi, al più tardi alle 21.45, e soprattutto non appena sarà trascorso il termine ultimo! È il momento di festeggiare con l’intrattenimento e la Cassoulet. Non dimenticate di prenotarvi per il secondo servizio della cassoulet nella Halle aux Grains o nella Bodega esterna, con musica, il tutto orchestrato dall’Office du Commerce Chaurien.

Espanol :

Haga su elección, 4 u 8 km a pie o corriendo.

La Ronde du Cassoulet es una carrera pedestre festiva que tiene lugar los miércoles por la noche a partir de las 20:00 horas y marca el inicio de la Fiesta del Cassoulet en Castelnaudary, una 16ª edición que vuelve a su recorrido y fecha originales de los miércoles a las 19:00 horas.

El recorrido de nuestra carrera tiene su origen en una de las rutas de entrenamiento utilizadas por los jugadores de rugby de la ciudad entre 1980 y 2000, y desde 2006 se ha convertido en una de las rutas utilizadas por amigos, corredores noveles, un grupo de chicas y chicos que se han convertido en fondistas y maratonianos, unidos bajo la bandera de Industeam, la asociación que federará nuestra Ronde du Cassoulet en 2009. El recorrido definitivo se elaboró con la ayuda del presidente del club de atletismo de Chaurien.

Así, el miércoles por la tarde, los corredores emprendieron este recorrido urbano, con una o dos vueltas de 4 km, rápido, quebradizo y lleno de relanzamientos, pero con un agradable paso por el camino de sirga del Canal du Midi y el Grand Bassin para llegar a las alturas del casco antiguo, con una vista muy bonita de las estribaciones de la Montagne Noire y el hermoso Moulin du Cugarel.

De 16.00 a 21.00 horas, animación y carreras infantiles a ritmo tranquilo en la Place de Verdun y la Halle de Verdun, con talleres, juegos y dos carreras con música para grandes y pequeños, que culminarán con un circuito de carreras infantiles intergeneracionales, deporte, convivencia y felicidad a los ojos de los más pequeños, ¡pero no sólo!

En cuanto se hayan entregado los premios, como muy tarde a las 21.45 horas, ¡y sobre todo en cuanto se acabe el plazo! Es hora de celebrarlo con la animación y la comida Cassoulet. No olvide reservar para el segundo servicio de la comida de cassoulet en la Halle aux Grains o en la Bodega exterior, con música, todo ello orquestado por la Office du Commerce Chaurien.

