Informations pratiques

Saint-Aquilin

16ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre

salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:45:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

8h45 : Promenade découverte “Sur les pas des pèlerins”

14h30 : Conférence sur le thème des “Voies de communications”

18h30 : présentation d’une œuvre pérenne

À partir de 8h45, Salle des Fêtes.

Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre 06 52 31 17 65 contact@patrimonialesdusalembre.fr

8h45 : Promenade découverte “Sur les pas des pèlerins” de l’Hôpital des Combeys à Saint-Aquilin,

14h30 : Conférence sur le thème des “Voies de communications”, et échange avec le public.

18h30 : présentation d’une œuvre pérenne suivie d’un apéritif dinatoire.

À partir de 8h45, Salle des Fêtes.

Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre 06 52 31 17 65 contact@patrimonialesdusalembre.fr .

salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 31 17 65 contact@patrimonialesdusalembre.fr

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English : 16ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre

8:45 a.m.: Discovery walk: “In the Footsteps of Pilgrims”

2:30 p.m.: Lecture on the topic of “Transportation Routes”

7:30 p.m.: Presentation of a “timeless work”

Starting at 8:45 a.m., Salle des Fêtes.

Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre contact@patrimonialesdusalembre.fr

L’événement 16ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord