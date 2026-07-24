16ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre Saint-Aquilin
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Aquilin
Informations pratiques
Saint-Aquilin
16ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre
salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:45:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
8h45 : Promenade découverte “Sur les pas des pèlerins”
14h30 : Conférence sur le thème des “Voies de communications”
18h30 : présentation d’une œuvre pérenne
À partir de 8h45, Salle des Fêtes.
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre 06 52 31 17 65 contact@patrimonialesdusalembre.fr
8h45 : Promenade découverte “Sur les pas des pèlerins” de l’Hôpital des Combeys à Saint-Aquilin,
14h30 : Conférence sur le thème des “Voies de communications”, et échange avec le public.
18h30 : présentation d’une œuvre pérenne suivie d’un apéritif dinatoire.
À partir de 8h45, Salle des Fêtes.
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre 06 52 31 17 65 contact@patrimonialesdusalembre.fr .
salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 31 17 65 contact@patrimonialesdusalembre.fr
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English : 16ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre
8:45 a.m.: Discovery walk: “In the Footsteps of Pilgrims”
2:30 p.m.: Lecture on the topic of “Transportation Routes”
7:30 p.m.: Presentation of a “timeless work”
Starting at 8:45 a.m., Salle des Fêtes.
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre contact@patrimonialesdusalembre.fr
L’événement 16ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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