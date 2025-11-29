16ème édition du Festival du Livre Châlette-sur-Loing
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Stands d’éditeurs, rencontres-débats avec des auteurs, concert, buvette et restauration. Un rendez-vous convivial idéal pour dénicher quelques cadeaux culturels ou se faire plaisir ! Entrée libre et gratuite tout le weekend. .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire autrement.autresmots@laposte.net
