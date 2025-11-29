16ème édition du Festival du Livre

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

16ème édition du Festival du Livre

Stands d’éditeurs, rencontres-débats avec des auteurs, concert, buvette et restauration. Un rendez-vous convivial idéal pour dénicher quelques cadeaux culturels ou se faire plaisir ! Entrée libre et gratuite tout le weekend. .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire autrement.autresmots@laposte.net

English :

16th Book Festival

German :

16. Ausgabe des Buchfestivals

Italiano :

16° Festival del Libro

Espanol :

16ª Fiesta del Libro

L’événement 16ème édition du Festival du Livre Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-08 par OT MONTARGIS