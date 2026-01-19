16ème édition du salon Saveurs et Terroirs

Rue du 8 Mai 1945 Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

La section œnologique de l’ASCN vous invite le samedi 7 et le dimanche 8 mars 2026 au salon Saveurs et Terroirs.

La section œnologique de l’ASCN vous invite le samedi 7 et le dimanche 8 mars 2026 à la 16ème édition du salon Saveurs et Terroirs. 28 exposants, 18 viticulteurs, 10 artisans de bouche seront présents.

Au programme

Un casse croûte matinal de 8h30 à 11h30.

Une randonnée de 10 km, de 9h à 10h, dans le vignoble Vouvrillon avec dégustations dans les caves des vignerons. 10 euros par personne.

Restauration sur place.

Entrée gratuite. 0 .

Rue du 8 Mai 1945 Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 96 18 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 16th edition of the Saveurs et Terroirs trade fair

The ASCN’s wine section invites you to the Saveurs et Terroirs fair on Saturday 7th and Sunday 8th March 2026.

L’événement 16ème édition du salon Saveurs et Terroirs Noizay a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE AMBOISE