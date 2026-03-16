16ÈME ÉDITION DU VIDE GRENIER PLACE DU PORTAIL Villefranche-de-Lauragais

16ÈME ÉDITION DU VIDE GRENIER

PLACE DU PORTAIL 13 Avenue de la Fontasse Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Dimanche 28 Juin 2026, les Gais Boulistes Villfrechanchois organisent la 16eme édition du vide grenier, sur la place du Portail !

Venez trouver de bonnes affaires durant cette journée, que vous soyez seul, en couple en famille.

Une buvette et une petite restauration seront sur place.

Renseignements et inscriptions 0609949418 ou fredericlaval18@sfr.fr . .

PLACE DU PORTAIL 13 Avenue de la Fontasse Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie fredericlaval18@sfr.fr

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English :

On Sunday, June 28, 2026, the Gais Boulistes Villfrechanchois organize the 16th edition of the vide grenier, on the Place du Portail!

L’événement 16ÈME ÉDITION DU VIDE GRENIER Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE