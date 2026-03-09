16ème Festival du Livre de la Chapelle-Saint-André Salle des fêtes La Chapelle-Saint-André
16ème Festival du Livre de la Chapelle-Saint-André Salle des fêtes La Chapelle-Saint-André dimanche 12 avril 2026.
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
2026-04-12
L’association Avenir de la jeunesse Chapelloise et la bibliothèque municipale organisent le 16ème Festival du livre de la Chapelle-Saint-André Rencontres d’auteurs, dédicaces .
Salle des fêtes LA CHAPELLE-SAINT-ANDRE La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 42 12 03
English : 16ème Festival du Livre de la Chapelle-Saint-André
