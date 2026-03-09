16ème Festival du Livre de la Chapelle-Saint-André Salle des fêtes La Chapelle-Saint-André

16ème Festival du Livre de la Chapelle-Saint-André

Salle des fêtes LA CHAPELLE-SAINT-ANDRE La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’association Avenir de la jeunesse Chapelloise et la bibliothèque municipale organisent le 16ème Festival du livre de la Chapelle-Saint-André Rencontres d’auteurs, dédicaces .

Salle des fêtes LA CHAPELLE-SAINT-ANDRE La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 42 12 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 16ème Festival du Livre de la Chapelle-Saint-André

L’événement 16ème Festival du Livre de la Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Clamecy Haut Nivernais