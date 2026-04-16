Jouy-le-Potier

16ème Marché des Potiers

Jouy-le-Potier Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Marché de potiers à Jouy-le-Potier

Amateurs d’artisanat et de créations uniques, ne manquez pas la 16ᵉ édition du marché de potiers à Jouy-le-Potier !

Pendant deux jours, venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans potiers, admirer leurs créations et échanger autour de leur passion.

Marché de potiers à Jouy-le-Potier

Amateurs d’artisanat et de créations uniques, ne manquez pas la 16ᵉ édition du marché de potiers à Jouy-le-Potier !

Pendant deux jours, venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans potiers, admirer leurs créations et échanger autour de leur passion.

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2026

de 10h à 19h

Place de l’Église • Jouy le Potier

️ Entrée gratuite

✨ Au programme

Exposition et vente de poteries artisanales

Animations autour du travail de l’argile

Ateliers pour petits et grands

Démonstrations de tournage

Et participez au vote du plus beau stand avec une poterie d’une valeur de 150 € à gagner !

Un événement chaleureux et créatif à partager en famille ou entre amis .

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Jouy-le-Potier pottery market ?

For lovers of handicrafts and unique creations, don’t miss the 16th edition of the Jouy-le-Potier pottery market!

For two days, come and discover the skills of numerous artisan potters, admire their creations and share their passion.

L’événement 16ème Marché des Potiers Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN