16ème Marché des Potiers Jouy-le-Potier
16ème Marché des Potiers Jouy-le-Potier samedi 13 juin 2026.
Jouy-le-Potier
16ème Marché des Potiers
Jouy-le-Potier Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Marché de potiers à Jouy-le-Potier
Amateurs d’artisanat et de créations uniques, ne manquez pas la 16ᵉ édition du marché de potiers à Jouy-le-Potier !
Pendant deux jours, venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans potiers, admirer leurs créations et échanger autour de leur passion.
Marché de potiers à Jouy-le-Potier
Amateurs d’artisanat et de créations uniques, ne manquez pas la 16ᵉ édition du marché de potiers à Jouy-le-Potier !
Pendant deux jours, venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans potiers, admirer leurs créations et échanger autour de leur passion.
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2026
de 10h à 19h
Place de l’Église • Jouy le Potier
️ Entrée gratuite
✨ Au programme
Exposition et vente de poteries artisanales
Animations autour du travail de l’argile
Ateliers pour petits et grands
Démonstrations de tournage
Et participez au vote du plus beau stand avec une poterie d’une valeur de 150 € à gagner !
Un événement chaleureux et créatif à partager en famille ou entre amis .
Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Jouy-le-Potier pottery market ?
For lovers of handicrafts and unique creations, don’t miss the 16th edition of the Jouy-le-Potier pottery market!
For two days, come and discover the skills of numerous artisan potters, admire their creations and share their passion.
L’événement 16ème Marché des Potiers Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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