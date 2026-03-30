16ème Marche Gourmande Sommières-du-Clain
16ème Marche Gourmande Sommières-du-Clain samedi 6 juin 2026.
16ème Marche Gourmande
Stade de Foot Sommières-du-Clain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Organisée par l’Olympique Club Sommières Saint-Romain.
Randonnée de 13km avec repas sur le parcours.
Départ entre 17h et 19h.
Pensez à emmener vos couverts. .
Stade de Foot Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 31 97
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English : 16ème Marche Gourmande
L’événement 16ème Marche Gourmande Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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