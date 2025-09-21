16ème Rallye d’Orignolles par équipe Orignolles
Stade du Bois du Pin Orignolles Charente-Maritime
Parcours jalonné de questions et de défis
Stade du Bois du Pin Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 20 42 55 foyerculturel.orignolles@gmail.com
English :
A journey punctuated by questions and challenges
German :
Ein Weg voller Fragen und Herausforderungen
Italiano :
Un viaggio costellato di domande e sfide
Espanol :
Un viaje salpicado de preguntas y desafíos
