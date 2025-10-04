16ème Ronde Monistrolienne VTT Monistrol-sur-Loire

16ème Ronde Monistrolienne VTT Monistrol-sur-Loire samedi 4 octobre 2025.

16ème Ronde Monistrolienne VTT

Site du Mazel Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-04 07:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

16ème édition de la Ronde Monistrolienne organisée par le Cyclo Club de Monistrol-sur-Loire en souvenir de Michel CHANON

Avec 5 nouveaux parcours de 18 à 60 kms

Site du Mazel Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 90 88

English :

16th edition of the Ronde Monistrolienne organized by the Cyclo Club de Monistrol-sur-Loire in memory of Michel CHANON

With 5 new routes from 18 to 60 kms

German :

16. Ausgabe der Ronde Monistrolienne, die vom Cyclo Club de Monistrol-sur-Loire zum Gedenken an Michel CHANON organisiert wird

Mit 5 neuen Strecken von 18 bis 60 kms

Italiano :

16a edizione della Ronde Monistrolienne, organizzata dal Cyclo Club de Monistrol-sur-Loire in memoria di Michel CHANON

Con 5 nuovi percorsi che vanno da 18 a 60 km

Espanol :

16ª edición de la Ronde Monistrolienne organizada por el Cyclo Club de Monistrol-sur-Loire en memoria de Michel CHANON

Con 5 nuevos recorridos de 18 a 60 kms

