16ÈME ROOTS 66 NAVIGATION Amélie-les-Bains-Palalda dimanche 5 octobre 2025.

Place de la Sardane Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05 15:30:00

Date(s) :
2025-10-05

16ème Roots 66 Navigation organisé par le Club Rétro Auto Catalogne 66
Place de la Sardane Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 52 03 43 79 

English :

16th Roots 66 Navigation organized by Club Rétro Auto Catalogne 66

German :

16. Roots 66 Navigation organisiert vom Club Rétro Auto Catalogne 66

Italiano :

16a Navigazione Radici 66 organizzata dal Club Rétro Auto Catalogne 66

Espanol :

16ª Navegación Roots 66 organizada por el Club Rétro Auto Catalogne 66

