16ème salon de peinture de la Ville de Cassis Salles Voutées Cassis

16ème salon de peinture de la Ville de Cassis

Du 06/02 au 15/02/2026 tous les jours de 10h à 18h. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Le 16ème salon de peinture de la Ville de Cassis se tiendra dans les salles voûtées du 6 au 15 février 2026.

Pour cette nouvelle édition, vous êtes invités à découvrir la fenêtre sur les univers sensibles des artistes. Chaque œuvre est une respiration, un passage vers un ailleurs qui se dévoile au fil du regard.



Cette exposition a pour vocation d’être pour chacun un moment suspendu, entre dedans et dehors, entre réalité et imaginaire.



Vernissage le vendredi 6 février à partir de 18h30. .

The 16th salon de peinture de la Ville de Cassis will be held in the vaulted rooms from February 6 to 15, 2026.

