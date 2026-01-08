16ème Salon des minéraux fossiles et bijoux Place du marché Soumoulou

16ème Salon des minéraux fossiles et bijoux

Place du marché Hall des sports Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Une vingtaine d’exposants professionnels et amateurs originaires des quatre coins de France seront au rendez-vous ! Ils présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du Grand Sud-Ouest. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce salon devrait comme chaque année attirer de très nombreux passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la Terre. .

+33 5 59 04 60 43

