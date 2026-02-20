16ème Salon du Livre Salle des fêtes de Chalais Chalais

16ème Salon du Livre

Salle des fêtes de Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

16éme Salon du livre au profit de l’Association Parents d’élèves des écoles Publiques de Chalais

English : 16ème Salon du Livre

16th Book Fair in aid of the Association of Parents of Pupils at Chalais State Schools

