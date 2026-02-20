16ème Salon du Livre Salle des fêtes de Chalais Chalais
16ème Salon du Livre
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
16éme Salon du livre au profit de l’Association Parents d’élèves des écoles Publiques de Chalais
Salle des fêtes de Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 36 33 14 marieclaire.vrillaud@orange.fr
English : 16ème Salon du Livre
16th Book Fair in aid of the Association of Parents of Pupils at Chalais State Schools
