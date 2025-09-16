16ÈME TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS Salle Ramadier L’Espace Lutéva – Lodève

16ÈME TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS Salle Ramadier L’Espace Lutéva – Lodève samedi 11 avril 2026.

16ÈME TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS

Salle Ramadier L’Espace Lutéva – Bd Joseph maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Ces 3 parcours techniques vous mènent vers des sites remarquables tels que le lac du Salagou, le plateau du larzac, la grotte de Labeil, le temple Bouddhiste Lerab Ling, la fôret de l’escandorgue et les divers villages traversés dont le ravitaillement mémorable en musique à Lauroux.

Alors n’hésitez pas à relever le défi !

Le Spiridon Club Nature du Lodévois propose, avec le concours des Communes de Celles, de la Ville de Lodève et de la Communauté de Communes Lodévois Larzac et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 16e édition du Trail des Terrasses du Lodévois.

Trois parcours, avec pour point commun une arrivée à Lodève, figurent au programme de ces deux journées sportives

Samedi 11 avril

14h30 Départ de Celles Lodève 15 km 550 m D+

Dimanche 12 avril

8h00 Départ d’un village mystère Lodève environ 47 km 2000 D+

10h00 Départ d’un village mystère Lodève environ 26 km 1 300 m D+ .

Salle Ramadier L’Espace Lutéva – Bd Joseph maury Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

These 3 technical routes will take you to remarkable sites such as the Salagou lake, the Larzac plateau, the Labeil cave, the Lerab Ling Buddhist temple, the Escandorgue forest and the various villages you’ll pass through, including the memorable musical refreshment stop at Lauroux.

So don’t hesitate to take up the challenge!

German :

Diese drei technischen Strecken führen Sie zu bemerkenswerten Orten wie dem Salagou-See, dem Larzac-Plateau, der Labeil-Höhle, dem buddhistischen Tempel Lerab Ling, dem Escandorgue-Forst und den verschiedenen Dörfern, die Sie durchqueren, darunter die denkwürdige Verpflegungsstation mit Musik in Lauroux.

Zögern Sie also nicht, die Herausforderung anzunehmen!

Italiano :

Questi 3 percorsi tecnici vi porteranno a visitare alcuni siti notevoli, come il lago Salagou, l’altopiano del Larzac, la grotta di Labeil, il tempio buddista di Lerab Ling, la foresta di Escandorgue e i vari villaggi che attraverserete, tra cui il memorabile ristoro musicale di Lauroux.

Non esitate a raccogliere la sfida!

Espanol :

Estos 3 itinerarios técnicos le llevarán a lugares notables, como el lago de Salagou, la meseta de Larzac, la cueva de Labeil, el templo budista de Lerab Ling, el bosque de Escandorgue y los distintos pueblos que atravesará, incluida la memorable parada de avituallamiento musical de Lauroux.

No dude en aceptar el reto

L’événement 16ÈME TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS Lodève a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 HERAULT SPORT