16h04 Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 17 septembre 2025.

Venez participer aux ateliers de l’année :

Les « spécial Halloween » : tout le mois d’octobre, on prépare la déco pour notre grande soirée annuelle !

Bidouille et créa : des loisirs créatifs pour laisser aller son imagination sous forme de travaux manuels

Djeb’art : on découvre un artiste en utilisant sa technique « à la manière de … »

Ciné Pop : on s’installe dans un fauteuil avec du pop corn devant un bon film

Ramène ta science : on décortique le monde sous forme d’expériences scientifiques

C’est toi qui décides : on participe aux activités choisies par les enfants de la bibliothèque

La Fabrique du Poème : on joue avec les mots et on décore les rimes

Activités pour les enfants à partir de 6 ans



Tous les mercredis à 16h04 !

Inscriptions sur place le jour même à partir de 15h

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :

mercredi

de 16h04 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

début : 2025-09-17T19:04:00+02:00

fin : 2026-06-24T20:30:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis