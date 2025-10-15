16h04 : ciné pop Bibliothèque Assia Djebar Paris

16h04 : ciné pop Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 15 octobre 2025.

Viens parfaire ta culture ciné les mercredis :

15 octobre

19 novembre

31 décembre

21 janvier

18 février

18 mars

15 avril

20 mai

24 juin

La séance pour les enfants : un fauteuil, un bon film, du pop-corn et….action !

Un mercredi par mois à 16h04, tickets à retirer 10 minutes avant

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr