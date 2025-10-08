16h04 : Djeb’art Bibliothèque Assia Djebar Paris

16h04 : Djeb’art Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 8 octobre 2025.

Inspire-toi des plus grands artistes les mercredis :

8 octobre – à la manière de Magritte

5 novembre – à déterminer

12 novembre – à déterminer

14 janvier – à déterminer

11 février – à déterminer

11 mars – à déterminer

8 avril – à déterminer

13 mai – à déterminer

10 juin – à déterminer

Viens découvrir un artiste et sa méthode de travail. Un coup de pinceau ou de ciseaux, de la colle ou des photos, c’est à toi de jouer ! « A la manière de … »

Un mercredi par mois de 16h04 à 17h30, inscriptions sur place à partir de 15h

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis