16h04 : la Fabrique du poème Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 17 décembre 2025.

Viens ajouter une touche de poésie à la bibliothèque, les mercredis :

17 décembre

22 avril

17 juin

Manier la langue et apprendre à rimer, quelle chouette activité ! Et ensuite, décorer son poème aux couleurs que l’on aime …

Les mercredis à 16h04, inscriptions sur place à partir de 15h

Le mercredi 17 décembre 2025

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 22 avril 2026

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 17 juin 2026

de 16h04 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assie-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis