16h04 : spécial Halloween ! Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 22 octobre 2025.

Viens décorer intersidéralement la soirée de l’année les mercredis :

22 octobre : On fait les panneaux indicateurs pour les stands de l’espace

29 octobre : On va fabriquer des soucoupes volantes pour les aliens

C’est la tradition djebarienne : tous les ans en octobre, on prépare la Fête d’Halloween ! Ce sont les ados qui l’organisent, et les enfants y ont un rôle crucial : la fabrication de la déco horrifique ! Cette année, on part dans l’espace à bord du terrible vaisseau DJEBST3R A551-A …

Les deux derniers mercredis d’octobre à 16h04, inscription sur place à partir de 15h

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 29 octobre 2025

de 16h04 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

