17 blocks Musée de Bretagne Rennes Dimanche 1 février 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et vit dans l’un des quartiers les plus dangereux de Washinghton DC, à 17 « blocks » du Capitole.

Il y rencontre le journaliste et réalisateur Davy Rothbart avec qui il commence à filmer la vie de sa famille. On suit les Sanford pendant deux décennies : Emmanuel, étudiant prometteur, Smurf son frère dealer, sa sœur Denice, aspirante policière et leur mère Cheryl, qui lutte contre ses propres démons pour élever seule sa famille.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle _America America_ et **du Black History Month.** (Davy Rothbart, 1h35, 2021, Beachside Films, vostfr)

_Certaines scènes sont susceptibles d’impressionner un public sensible._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:10:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine