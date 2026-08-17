17 décembre – chronique d’un automne en Algérie – lancement Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

À l’occasion de la sortie de 17 décembre — Chronique d’un automne en Algérie, une soirée autour du voyage, de la mémoire et des retrouvailles.

Pensé comme un carnet de voyage mêlant photographies et poésie, le recueil raconte une Algérie intime, traversée par les paysages, les rencontres, les souvenirs et les silences.

La journée s’ouvrira avec une installation autour du livre, suivie d’un atelier d’écriture pour explorer à son tour les liens entre territoire, mémoire et récit.

Nous poursuivrons avec une discussion autour du thème « L’Algérie comme muse : entre départ et retrouvaille », pour questionner la manière dont l’Algérie habite les créations des artistes.

Enfin, la soirée se prolongera en musique avec un DJ set de Malaise Vagal et SarraKKa.

Une invitation à voyager autrement, entre images, mots, souvenirs et sons.

Au programme :

16h00-16h45 : Atelier d’écriture

: Atelier d’écriture 17h30-18h30 : Discussion

: Discussion 19h-22h : DJ set

Date

Samedi 12 septembre 2026

Horaires

16h à 22h

Tarif

Gratuit

Invité.e.s

Discussion : gigi @letinygigi, Aïmen Laïmen @aimen__laihem, Deena Laouar, @vingtmoins2

Lydia Haddag @lydia.hdg, Badys Boufaroua @10bad_ideas

DJ set : malaise vagal @malaisevagal, saraKKA @aplasticsoul

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site : maisondelaconversation.org

17 décembre est un recueil de photo poème, un carnet de voyage en Algérie.

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/17-decembre-chronique-dun-automne-en-algerie-lancement-tickets-1999028240279?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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