17 décembre – chronique d’un automne en Algérie – lancement Maison de la Conversation Paris
samedi 12 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
À l’occasion de la sortie de 17 décembre — Chronique d’un automne en Algérie, une soirée autour du voyage, de la mémoire et des retrouvailles.
Pensé comme un carnet de voyage mêlant photographies et poésie, le recueil raconte une Algérie intime, traversée par les paysages, les rencontres, les souvenirs et les silences.
La journée s’ouvrira avec une installation autour du livre, suivie d’un atelier d’écriture pour explorer à son tour les liens entre territoire, mémoire et récit.
Nous poursuivrons avec une discussion autour du thème « L’Algérie comme muse : entre départ et retrouvaille », pour questionner la manière dont l’Algérie habite les créations des artistes.
Enfin, la soirée se prolongera en musique avec un DJ set de Malaise Vagal et SarraKKa.
Une invitation à voyager autrement, entre images, mots, souvenirs et sons.
Au programme :
- 16h00-16h45 : Atelier d’écriture
- 17h30-18h30 : Discussion
- 19h-22h : DJ set
Date
Samedi 12 septembre 2026
Horaires
16h à 22h
Tarif
Gratuit
Invité.e.s
Discussion : gigi @letinygigi, Aïmen Laïmen @aimen__laihem, Deena Laouar, @vingtmoins2
Lydia Haddag @lydia.hdg, Badys Boufaroua @10bad_ideas
DJ set : malaise vagal @malaisevagal, saraKKA @aplasticsoul
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site : maisondelaconversation.org
17 décembre est un recueil de photo poème, un carnet de voyage en Algérie.
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T22:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/17-decembre-chronique-dun-automne-en-algerie-lancement-tickets-1999028240279?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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