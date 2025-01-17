17 janvier 2025 155eme anniversaire de l’apparition Centre Pastoral du Sanctuaire Pontmain
17 janvier 2025 155eme anniversaire de l’apparition Centre Pastoral du Sanctuaire Pontmain dimanche 11 janvier 2026.
17 janvier 2025 155eme anniversaire de l’apparition
Centre Pastoral du Sanctuaire 3, rue Notre-Dame Pontmain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-11
OCTAVE DE CELEBRATIONS DU 155E ANNIVERSAIRE DE L APPARITION
Le dimanche 11 janvier Ouverture de l’octave de l’apparition
et pèlerinage des paroisses N.D de Pontmain, N.D du Bignon et N.D de Charné
08 h 00 Laudes à l’église paroissiale
10 h 30 Messe à la basilique présidée par le P. Jean-Luc ROBLIN
14 h 00 Chapelet à la basilique
14 h 30 Vêpres et salut du Saint-Sacrement à la basilique
15 h 30 Concert spirituel avec M. François MENISSIER, titulaire de l’orgue Clicquot de Saint Nicolas des Champs à Paris et professeur au conservatoire de Rouen
17 h 00 Messe à l’église paroissiale
Le vendredi 16 janvier Vigile de la fête
08 h 00 Laudes à l’église paroissiale
11 h 00 Messe votive à Notre Dame à l’église paroissiale
16 h 00 Chapelet suivi des 1ères vêpres de la solennité à l’église paroissiale
17 h 00 Adoration eucharistique silencieuse à l’église paroissiale
20 h 30 Veillée mariale à la basilique et procession aux flambeaux autour de la basilique
Le samedi 17 janvier Jour anniversaire
09 h 00 Laudes à la basilique
09 h 30 Temps de prière animé à la basilique
10 h 30 Messe solennelle à la basilique présidée par Mgr Jean-Pierre VUILLEMIN, évêque du Mans, en présence de Mgr Matthieu DUPONT, évêque de Laval.
L’eucharistie sera aussi célébrée dans l’église paroissiale, la chapelle des Oblats, la salle des loisirs et la salle Notre Dame. Retransmission sur grand écran en chaque lieu.
12 h 00 Angelus à la colonne de l’apparition
12 h 30 Messe à l’église paroissiale
13 h 30 Adoration silencieuse à l’église paroissiale jusqu’aux vêpres
14 h 15 Récit de l’Apparition à 18 voix dans la basilique avec la participation des enfants de Pontmain
15 h 30 Chapelet à la basilique
16 h 00 Vêpres solennelles et salut du Saint-Sacrement à la basilique avec la participation des Frères de la Cotellerie
18 h 00 Prière des Complies à la grange à l’heure de l’apparition.
Le dimanche 18 janvier Clôture de l’octave de l’Apparition
08 h 00 Laudes à l’église paroissiale
10 h 30 Messe à la basilique présidée par le Père Félix KINAYA (diocèse de Katiola)
15 h 30 Chapelet à la basilique
16 h 00 Vêpres et salut du Saint-Sacrement à la basilique
17 h 00 Messe à la basilique. .
Centre Pastoral du Sanctuaire 3, rue Notre-Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26 contact.pontmain@dioceselaval.fr
English :
OCTAVE OF CELEBRATIONS FOR THE 155TH ANNIVERSARY OF THE APPARITION
L’événement 17 janvier 2025 155eme anniversaire de l’apparition Pontmain a été mis à jour le 2025-12-02 par Bocage Mayennais Tourisme