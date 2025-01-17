17 janvier 2025 155eme anniversaire de l’apparition Centre Pastoral du Sanctuaire Pontmain

17 janvier 2025 155eme anniversaire de l’apparition

Centre Pastoral du Sanctuaire 3, rue Notre-Dame Pontmain Mayenne

OCTAVE DE CELEBRATIONS DU 155E ANNIVERSAIRE DE L APPARITION

Le dimanche 11 janvier Ouverture de l’octave de l’apparition

et pèlerinage des paroisses N.D de Pontmain, N.D du Bignon et N.D de Charné

08 h 00 Laudes à l’église paroissiale

10 h 30 Messe à la basilique présidée par le P. Jean-Luc ROBLIN

14 h 00 Chapelet à la basilique

14 h 30 Vêpres et salut du Saint-Sacrement à la basilique

15 h 30 Concert spirituel avec M. François MENISSIER, titulaire de l’orgue Clicquot de Saint Nicolas des Champs à Paris et professeur au conservatoire de Rouen

17 h 00 Messe à l’église paroissiale

Le vendredi 16 janvier Vigile de la fête

08 h 00 Laudes à l’église paroissiale

11 h 00 Messe votive à Notre Dame à l’église paroissiale

16 h 00 Chapelet suivi des 1ères vêpres de la solennité à l’église paroissiale

17 h 00 Adoration eucharistique silencieuse à l’église paroissiale

20 h 30 Veillée mariale à la basilique et procession aux flambeaux autour de la basilique

Le samedi 17 janvier Jour anniversaire

09 h 00 Laudes à la basilique

09 h 30 Temps de prière animé à la basilique

10 h 30 Messe solennelle à la basilique présidée par Mgr Jean-Pierre VUILLEMIN, évêque du Mans, en présence de Mgr Matthieu DUPONT, évêque de Laval.

L’eucharistie sera aussi célébrée dans l’église paroissiale, la chapelle des Oblats, la salle des loisirs et la salle Notre Dame. Retransmission sur grand écran en chaque lieu.

12 h 00 Angelus à la colonne de l’apparition

12 h 30 Messe à l’église paroissiale

13 h 30 Adoration silencieuse à l’église paroissiale jusqu’aux vêpres

14 h 15 Récit de l’Apparition à 18 voix dans la basilique avec la participation des enfants de Pontmain

15 h 30 Chapelet à la basilique

16 h 00 Vêpres solennelles et salut du Saint-Sacrement à la basilique avec la participation des Frères de la Cotellerie

18 h 00 Prière des Complies à la grange à l’heure de l’apparition.

Le dimanche 18 janvier Clôture de l’octave de l’Apparition

08 h 00 Laudes à l’église paroissiale

10 h 30 Messe à la basilique présidée par le Père Félix KINAYA (diocèse de Katiola)

15 h 30 Chapelet à la basilique

16 h 00 Vêpres et salut du Saint-Sacrement à la basilique

17 h 00 Messe à la basilique. .

OCTAVE OF CELEBRATIONS FOR THE 155TH ANNIVERSARY OF THE APPARITION

