1729 secondes au théâtre le Préau à Vire Normandie, Vire Normandie

Vire Normandie Calvados

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Au Havre, la fermeture d’une petite MJC percute des trajectoires que rien ne reliait.

1729 secondes remonte, en flash-back, les vingt-quatre heures précédant l’hospitalisation d’une enfant, sur fond de tensions et de débordements. Un décompte inexorable entraîne le spectateur dans une traque narrative, où se devinent les inégalités profondes qui fragmentent notre société.

Julie Lerat-Gersant signe une pièce haletante et tourbillonnante, portée par les sonorités électro de Clément Mirguet. En s’immisçant dans les pensées des personnages, elle mène une véritable enquête émotionnelle, sociale et politique, et compose, par montage, arrêts sur image et ralentis, une chronique ardente qui interroge nos responsabilités face aux effondrements silencieux.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE Julie Lerat-Gersant (artiste associée)

AVEC Cindy Almeida de Brito, Laurianne Baudouin, Zoé Belloche, Walid Caïd, Eric Challier, Juliet Doucet et Thomas Germaine

CRÉATION Le Préau-CDN

Dès 12 ans | durée 1h30 | Tarif 16€-10€-5€ .

+33 2 31 66 66 26 billetterie@lepreaucdn.fr

English : 1729 secondes au théâtre le Préau à Vire Normandie

In Le Havre, the closure of a small MJC (community center) shatters trajectories that were previously unconnected.

1729 seconds takes a flashback look at the twenty-four hours leading up to a child?s hospitalization, against a backdrop of tensions and outbursts.

