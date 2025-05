175 ANS De l’Harmonie de Ste Sigolène – Sainte-Sigolène, 6 juin 2025 20:30, Sainte-Sigolène.

Haute-Loire

175 ANS De l'Harmonie de Ste Sigolène espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Venez nombreux fêter les 175 ans de l’Harmonie.

Au programme, concert, animation déambulation de bandas…

.

espace Jean Chalavon

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12

English :

Come and celebrate the 175th anniversary of the Harmonie.

On the program: concert, bandas parade…

German :

Kommen Sie zahlreich, um das 175-jährige Bestehen der Harmonie zu feiern.

Auf dem Programm stehen ein Konzert, eine Animation und ein Umzug mit Bandas…

Italiano :

Venite a festeggiare il 175° anniversario dell’Harmonie.

In programma: concerto, sfilata di bandas…

Espanol :

Venga a celebrar el 175 aniversario de la Harmonie.

En el programa: concierto, desfile de bandas…

