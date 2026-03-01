1766 : Un après-midi au Château de Sans-Souci

Le conservatoire, sous la direction de Johanne Favre-Engel, propose un projet transversal et immersif invitant les élèves à reconstituer un après‑midi à la cour de Frédéric II de Prusse, l’une des figures marquantes du siècle des Lumières. À travers un travail mêlant musique, théâtre et réflexion philosophique, ce projet permet d’aborder les grands courants intellectuels et artistiques qui ont caractérisé l’Europe du XVIIIᵉ siècle.

Les élèves interpréteront des œuvres de compositeurs liés à la cour de Prusse et à son cercle artistique : Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Quantz, Franz Benda ou encore la princesse Anna Amalia de Prusse. Des pièces attribuées à Frédéric II lui‑même seront également mises à l’honneur, témoignant de l’importance que le souverain accordait à la pratique musicale.

Le projet s’appuie aussi sur des textes de Voltaire, Lessing et Klopstock, auteurs emblématiques de la pensée des Lumières. Ces extraits, choisis autour des thèmes de la raison, de la liberté et du progrès, permettront aux élèves d’explorer le contexte littéraire et philosophique du règne de Frédéric II.

Des temps d’échange seront consacrés aux idées fondatrices du XVIIIᵉ siècle : rationalisme, esprit critique, tolérance ou encore l’idéal humaniste. Une évocation du passage de Mozart à Sans-Souci viendra enrichir cette réflexion, rappelant les liens entre innovation musicale et pensée intellectuelle.

Le samedi 28 mars 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T16:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T15:30:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00



