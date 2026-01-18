178ème fête de Pâques et feu d’artifice Salle des fêtes Mosnac

178ème fête de Pâques et feu d’artifice

Salle des fêtes Rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

178ème fête de Pâques Fête foraine tout le week-end

Salle des fêtes Rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 52 61

English :

178th Easter Fair Fairground all weekend

L’événement 178ème fête de Pâques et feu d’artifice Mosnac a été mis à jour le 2026-01-15 par Offices de Tourisme de Jonzac