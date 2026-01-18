178ème fête de Pâques et feu d’artifice Salle des fêtes Mosnac
178ème fête de Pâques et feu d’artifice
Salle des fêtes Rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
178ème fête de Pâques Fête foraine tout le week-end
Salle des fêtes Rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 52 61
178th Easter Fair Fairground all weekend
