1790 | 1793 : Révolution à Melesse !, JEP 2026 – Salle Odette Simonneau, Melesse

Informations pratiques

1790 | 1793 : Révolution à Melesse ! 19 et 20 septembre JEP 2026 – Salle Odette Simonneau Ille-et-Vilaine

Samedi 19 septembre à 20h et dimanche 20 septembre à 15h30.

Salle Odette Simonneau.

Tarif : 5€ / spectacle à partir de 8 ans

Réservation souhaitée : par email à igruiec@gmail.com ou par téléphone 06 60 73 10 76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’association « Melesse à Travers les Âges » propose un spectacle sur la Révolution française à Melesse, créé en lien avec la compagnie Quidam Théâtre.

Ce spectacle se compose de deux séquences théâtrales. Après chaque séquence, Monique Le Guen, présidente de l’association, répondra aux questions du public.

– Séquence théâtrale n°1 : Février 1790 – élection de la première municipalité à Melesse

La démocratie se met en place. Dans toute la France, les communes tiennent leur première élection. À Melesse, 103 notables sont réunis dans l’église mais tout ne se passe pas comme prévu. Deux candidats s’opposent : ce scrutin promet d’être houleux.

– Séquence théâtrale n°2 : Mars 1793 – la levée de 300 000 soldats

La France est en guerre contre les monarchies voisines depuis 1792. Après la mort du roi Louis XVI et l’exil des aristocrates, la République a besoin de soldats. Dans ce contexte, la Convention vote la levée de 300 000 hommes. La guerre s’enlise, la Vendée se soulève, la paysannerie aussi. Melesse, la patriote, est menacée par des bandes de brigands.

JEP 2026 – Salle Odette Simonneau 5 Rue de Montreuil, 35520 Melesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.acm-asso.fr/infos-pratiques/la-salle-odette-simonneau/

L’association « Melesse à Travers les Âges » fête ses 40 ans lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Mairie de Melesse