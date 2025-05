17e Convention Manga Creil + Virtual Game – Creil, 24 mai 2025 10:00, Creil.

Oise

17e Convention Manga Creil + Virtual Game Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Samedi 24 mai, de 10h à 18h, plonge dans l’univers japonais avec des autours de Manga en dédicace, des démonstrations de karaté, des ateliers (calligraphie, dessin manga, illustration, ikebana, kamishibaï), un spectacle kamishibaï, des Quizz, blind test, Just Dance, jeux de rôle et bien sûr, un défilé cosplay haut en couleurs !

Et côté virtual game: réalité virtuelle, rétrogaming, tournoi de jeux de foot, Mario kart et bien plus!

Inscriptions aux compétitions e-sport le matin, tournois l’après-midi !

Tout au long de la journée, retrouve également les foodtrucks BubuCantine et Oh My Bao sur le parvis de La Faïencerie pour déguster différentes spécialités coréennes et japonaises ​​sans perdre une seule miette de nos animations !

Programme complet disponible dans vos 3 médiathèques !

Entrée gratuite.

Événement organisé par les médiathèques de Creil avec le service Jeunesse de Creil et l’association La Ville aux livres.

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 17e Convention Manga Creil + Virtual Game Creil a été mis à jour le 2025-05-09 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise