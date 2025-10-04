17e édition du Festival [frasq] ! Le Générateur Gentilly

17e édition du Festival [frasq] ! Le Générateur Gentilly samedi 4 octobre 2025.

[ frasq ] est l’occasion de bousculer la

performance dans une variété de formats : cartes blanches, scènes

ouvertes, projections de film documentaire sur des figures iconiques de

l’art-performance, actions performatives collectives.

[ frasq ] tente de saisir les fils qui

tissent la performance afin de se libérer de ceux qui la freinent,

réactivant sa dimension émancipatrice.

Pour cette 17ème édition, [ frasq ] réunit

plus d’une quarantaine d’artistes avec comme objectif l’avènement

potentiel de frictions improbables entre disciplines, genres, publics et

générations.

Infos, programme et communiqué de presse

Dessin © Elizabeth Saint-Jalmes

Affiche © Birgit Brendgen

CALENDRIER :​​

Samedi 4 octobre à 20h ► Show your [ frasq ] L’extravagant show de la performance

Performance collective

Tarif: 5/10/20€ Billetterie uniquement sur place.

Lundi 6 et mardi 7 octobre à 20h ► Pile ou [ frasq ] #16

Scène ouverte à la performance. Appel à projets et plus d’infos sur le site du Générateur

Tarif: 5€ Billetterie uniquement sur place.

Vendredi 10 octobre à 20h ► Soirée PARTA G#1: Avec Nastassia Takvorian – Camille Lacroix – Charles Mounal & Chloé Dorémieux

Performance, danse, son, sculptures

Tarif: 10€ Billetterie sur place et en ligne.

Dimanche 12 octobre à 16h ► Les Salons de [ frasq ]

Le silence de l’atelier par Agnès CALLU – Philosophe et historienne de l’Art au CNRS – Catherine Ursin – Cécile Cunin

Conférence, projection, performance

Entrée libre



Jeudi 16 octobre à 20h ► Soirée PARTA G#2: Avec Natacha Nicora – Katalin Patkaï – Camille Guibert

Performance, danse, son

Tarif: 10€ Billetterie sur place et en ligne.

Samedi 18 octobre à 20h ► Re/generative Performance

Dans le cadre de la Biennale Nemo Une proposition curatoriale de David

Zerbib, en collaboration avec les étudiant·e·s de l’ESAAA

Performance

Entrée libre

Mercredi 22 octobre à 20h ► Soirée PARTA G#3 Avec : Marc Vives (En partenariat avec le festival catalan de performance ArteFacte) – Emmanuel Béranger

Performance

Tarif: 10€ Billetterie sur place et en ligne.

Programmation détaillée

Rendez-vous étendard du Générateur depuis 2006, [ frasq ] est un moment privilégié de partage, de rencontre et de réflexions sur l’art de la performance. Rendez-vous du 4 au 22 octobre.

Du samedi 04 octobre 2025 au mercredi 22 octobre 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-23T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)

Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)

Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/fr/spectacle/frasq-rencontre-de-la-performance-17eme-edition/ +33149869914 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR