17e édition du Festival [frasq] ! Le Générateur Gentilly
17e édition du Festival [frasq] ! Le Générateur Gentilly samedi 4 octobre 2025.
[ frasq ] est l’occasion de bousculer la
performance dans une variété de formats : cartes blanches, scènes
ouvertes, projections de film documentaire sur des figures iconiques de
l’art-performance, actions performatives collectives.
[ frasq ] tente de saisir les fils qui
tissent la performance afin de se libérer de ceux qui la freinent,
réactivant sa dimension émancipatrice.
Pour cette 17ème édition, [ frasq ] réunit
plus d’une quarantaine d’artistes avec comme objectif l’avènement
potentiel de frictions improbables entre disciplines, genres, publics et
générations.
Infos, programme et communiqué de presse
Dessin © Elizabeth Saint-Jalmes
Affiche © Birgit Brendgen
CALENDRIER :
Samedi 4 octobre à 20h ► Show your [ frasq ] L’extravagant show de la performance
Performance collective
Tarif: 5/10/20€ Billetterie uniquement sur place.
Lundi 6 et mardi 7 octobre à 20h ► Pile ou [ frasq ] #16
Scène ouverte à la performance. Appel à projets et plus d’infos sur le site du Générateur
Tarif: 5€ Billetterie uniquement sur place.
Vendredi 10 octobre à 20h ► Soirée PARTA G#1: Avec Nastassia Takvorian – Camille Lacroix – Charles Mounal & Chloé Dorémieux
Performance, danse, son, sculptures
Tarif: 10€ Billetterie sur place et en ligne.
Dimanche 12 octobre à 16h ► Les Salons de [ frasq ]
Le silence de l’atelier par Agnès CALLU – Philosophe et historienne de l’Art au CNRS – Catherine Ursin – Cécile Cunin
Conférence, projection, performance
Entrée libre
Jeudi 16 octobre à 20h ► Soirée PARTA G#2: Avec Natacha Nicora – Katalin Patkaï – Camille Guibert
Performance, danse, son
Tarif: 10€ Billetterie sur place et en ligne.
Samedi 18 octobre à 20h ► Re/generative Performance
Dans le cadre de la Biennale Nemo Une proposition curatoriale de David
Zerbib, en collaboration avec les étudiant·e·s de l’ESAAA
Performance
Entrée libre
Mercredi 22 octobre à 20h ► Soirée PARTA G#3 Avec : Marc Vives (En partenariat avec le festival catalan de performance ArteFacte) – Emmanuel Béranger
Performance
Tarif: 10€ Billetterie sur place et en ligne.
Rendez-vous étendard du Générateur depuis 2006, [ frasq ] est un moment privilégié de partage, de rencontre et de réflexions sur l’art de la performance. Rendez-vous du 4 au 22 octobre.
Du samedi 04 octobre 2025 au mercredi 22 octobre 2025 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-04T02:00:00+02:00
fin : 2025-10-23T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly
Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)
Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)
Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/fr/spectacle/frasq-rencontre-de-la-performance-17eme-edition/ +33149869914 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR