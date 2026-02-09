17e édition du festival jeune public Art & Imaginaire Centre Culturel La Marchoise Gençay

17e édition du festival jeune public Art & Imaginaire

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-24

2026-02-24

À travers un parcours ludique réparti dans les différentes salles du Centre Culturel, La Marchoise invite le public à découvrir une exposition mêlant œuvres de plasticiens professionnels et amateurs, productions d’ateliers et ressources variées de l’association.

Inauguration de samedi 6 mars à 18h. .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

