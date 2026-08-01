Informations pratiques

Cassagnes-Bégonhès

17e édition du salon d’art créatif

22 Avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

C’est parti pour la 17e édition du salon d’art créatif de Cassagnes-Bégonhès !

Au programme

3 invités(e)s d’honneur

Michèle Etchessahar, artiste plasticienne

Patrick Ducré, artiste vitrailliste

Guillaume Jeanjean, artiste peintre-muraliste.

Sous le parrainage de Raphaël Cordoba

Démonstration par Guillaume Jeanjean sur un mur de la salle des fêtes le vendredi 21 août à partir de 14h. .

22 Avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 6 31 66 50 79 club.de.peinture.du.ceor@gmail.com

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English :

Let’s get started with the 17th edition of the Cassagnes-Bégonhès Creative Arts Fair!

L’événement 17e édition du salon d’art créatif Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)