17e édition du salon d’art créatif Cassagnes-Bégonhès
vendredi 21 août 2026 · Cassagnes-Bégonhès
Informations pratiques
Cassagnes-Bégonhès
17e édition du salon d’art créatif
22 Avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
C’est parti pour la 17e édition du salon d’art créatif de Cassagnes-Bégonhès !
Au programme
3 invités(e)s d’honneur
Michèle Etchessahar, artiste plasticienne
Patrick Ducré, artiste vitrailliste
Guillaume Jeanjean, artiste peintre-muraliste.
Sous le parrainage de Raphaël Cordoba
Démonstration par Guillaume Jeanjean sur un mur de la salle des fêtes le vendredi 21 août à partir de 14h. .
22 Avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 6 31 66 50 79 club.de.peinture.du.ceor@gmail.com
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English :
Let’s get started with the 17th edition of the Cassagnes-Bégonhès Creative Arts Fair!
L’événement 17e édition du salon d’art créatif Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)