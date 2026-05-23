17e fête à travers champs ! La Neuville-lès-Dorengt
17e fête à travers champs ! La Neuville-lès-Dorengt samedi 29 août 2026.
La Neuville-lès-Dorengt
17e fête à travers champs !
16 Rue de Verdun La Neuville-lès-Dorengt Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Animations diverses, battage et labour à l’ancienne
Marché artisanal , miniatures, jeux enfants, exposition de vieilles mobylettes
Restauration et buvette sur place (boeuf, cochon et mouton à la broche)
Animations diverses, battage et labour à l’ancienne
Marché artisanal , miniatures, jeux enfants, exposition de vieilles mobylettes
Restauration et buvette sur place (boeuf, cochon et mouton à la broche) .
16 Rue de Verdun La Neuville-lès-Dorengt 02450 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 71 07 34 cathy.billiet592@orange.fr
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English :
Various activities, old-fashioned threshing and ploughing
Craft market, miniatures, children’s games, exhibition of old mopeds
Catering and refreshments on site (beef, pork and mutton on the spit)
L’événement 17e fête à travers champs ! La Neuville-lès-Dorengt a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Thiérache