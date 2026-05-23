La Neuville-lès-Dorengt

17e fête à travers champs !

16 Rue de Verdun La Neuville-lès-Dorengt Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Animations diverses, battage et labour à l’ancienne

Marché artisanal , miniatures, jeux enfants, exposition de vieilles mobylettes

Restauration et buvette sur place (boeuf, cochon et mouton à la broche)

Animations diverses, battage et labour à l’ancienne

Marché artisanal , miniatures, jeux enfants, exposition de vieilles mobylettes

Restauration et buvette sur place (boeuf, cochon et mouton à la broche) .

16 Rue de Verdun La Neuville-lès-Dorengt 02450 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 71 07 34 cathy.billiet592@orange.fr

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English :

Various activities, old-fashioned threshing and ploughing

Craft market, miniatures, children’s games, exhibition of old mopeds

Catering and refreshments on site (beef, pork and mutton on the spit)

L’événement 17e fête à travers champs ! La Neuville-lès-Dorengt a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Thiérache