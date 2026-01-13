17e Internationaux Masculins de Tennis Rue Plassard Bagnoles de l’Orne Normandie

17e Internationaux Masculins de Tennis

Les 17e Internationaux Masculins se dérouleront du du vendredi 16 janvier au dimanche 25 janvier 2026 (qualifications à partir du dimanche).

Ce tournoi ATP (Association of Tennis Professionals) permet de remporter des points ATP sur le circuit professionnel. Ce tournoi masculin est doté de 15 000 dollars + hébergement). Une soixantaine de joueurs professionnels s’affrontent, sur un tableau de qualification et un tableau final, pour décrocher des points ATP.

Ces tournois sont mis en place par la Fédération Internationale de Tennis (relayés par la FFT) pour permettre à ses jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit international et d’améliorer leur classement professionnel. Le tournoi de Bagnoles de l’Orne a servi de tremplin à des joueurs français qui se sont retrouvés sur le grand circuit ATP professionnel, Benoit Paire, Grégoire Barrère, Axel Michon, Jules Marie, Constant Lestienne, Lucas Van Ashe, Ugo Humbert N°1 Français actuellement et 14 ° joueur mondial.

Samedi 17 janvier à 18h30 au Complexe tennistique, à l’occasion des tirages au sort des tableaux de qualifications.

Dimanche 18 janvier à 18h30 au Complexe tennistique, à l’occasion des tirages au sort du tableau final.

Mercredi 21 janvier de 14h à 15h45, pour une animation jeune pour les clubs du département. A cette occasion, ils pourront taper dans la balle avec les joueurs du tournoi.

Selon le calendrier, vendredi 23 ou samedi 24 janvier, pour assister à la finale de double.

Samedi 24 janvier à partir de 14h au Complexe tennistique, pour assister aux demi finales de simple.

Samedi 24 janvier au Complexe tennistique

de 9h à 13h plateau galaxie rouge mixte ouvert à tous les clubs de l’Orne

Toute la journée, stand de sensibilisation et d’information au sport santé.

Dimanche 25 janvier à partir de 14h au Complexe tennistique, pour assister à la finale simple.

• Restauration sur place. Entrée gratuite.

• Renseignement M. Gilles Poussin, directeur du tournoi 06 79 20 18 37 ou au complexe tennistique 02 33 37 98 53 .

