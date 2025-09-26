17e Ronde de Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
La 17ème Ronde Nationale de Quarré les Tombes représente un parcours de 211.548 km et se déroule en 2 étapes et 6 sections. Il comporte 9 épreuves spéciales totalisant 129.462 km (soit 61 % du parcours total).
Les droits d’engagement sont fixés à 485 € avec la publicité des organisateurs (réduction de 20 € pour tout équipage comportant au moins 1 membre de l’ASA Organisatrice). Les reconnaissances auront lieu les 21 et 26 septembre 2025. .
Village et alentours Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avallonautosport@free.fr
