17e Salon des Auteurs Lorrains – Salle Jean Ferrat Villers-lès-Nancy, 8 juin 2025 10:00, Villers-lès-Nancy.

Meurthe-et-Moselle

17e Salon des Auteurs Lorrains Salle Jean Ferrat 6 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Proposé par l’Association de défense et d’illustration de la littérature en Lorraine (ADILL)

Une quarantaine d’écrivains du Grand-Est proposeront leurs ouvrages (romans, nouvelles, récits historiques, poésie, contes et légendes, BD) aux visiteurs, adultes et enfants, et les dédicaceront tout au long de la journée. L’invité d’honneur de cette année est le romancier Gérald Tenenbaum.

Ce sera l’occasion pour l’ADILL de décerner son prix Victor Hugo.Tout public

Salle Jean Ferrat 6 rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Proposed by the Association for the Defense and Illustration of Literature in Lorraine (ADILL)

Some forty writers from the Grand-Est region will be offering their works (novels, short stories, historical accounts, poetry, tales and legends, comics) to visitors, adults and children alike, and signing them throughout the day. This year’s guest of honor is novelist Gérald Tenenbaum.

This will be the occasion for ADILL to award its Victor Hugo prize.

German :

Angeboten von der Association de défense et d’illustration de la littérature en Lorraine (ADILL) (Verein zur Verteidigung und Illustration der Literatur in Lothringen)

Rund 40 Schriftsteller aus dem Grand-Est werden ihre Werke (Romane, Kurzgeschichten, historische Erzählungen, Gedichte, Märchen und Legenden, Comics) den Besuchern, Erwachsenen und Kindern, anbieten und sie den ganzen Tag über signieren. Der diesjährige Ehrengast ist der Romanautor Gérald Tenenbaum.

Dies ist die Gelegenheit für ADILL, seinen Victor-Hugo-Preis zu verleihen.

Italiano :

Proposto dall’Associazione per la difesa e l’illustrazione della letteratura in Lorena (ADILL)

Una quarantina di scrittori della regione del Grand-Est offriranno le loro opere (romanzi, racconti, testimonianze storiche, poesie, fiabe e leggende, fumetti) ai visitatori, adulti e bambini, e le firmeranno per tutta la giornata. Quest’anno l’ospite d’onore è il romanziere Gérald Tenenbaum.

ADILL assegnerà anche il premio Victor Hugo.

Espanol :

Propuesto por la Asociación para la Defensa y la Ilustración de la Literatura en Lorena (ADILL)

Una cuarentena de escritores de la región del Grand-Est ofrecerán sus obras (novelas, cuentos, relatos históricos, poesía, cuentos y leyendas, cómics) a los visitantes, adultos y niños, y las firmarán durante toda la jornada. El invitado de honor de este año es el novelista Gérald Tenenbaum.

ADILL entregará también su premio Victor Hugo.

