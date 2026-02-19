17e Salon des Vins de France 2026 Espace 3000 Cognac

17e Salon des Vins de France 2026

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Venez rencontrer plus de 50 viticulteurs d’Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Loire, Côtes du Rhône, Jura, Languedoc-Roussillon, Italie, Maconnais, Sud-Ouest, Bugey, Corse et Espagne dans la plus grande convivialité.

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : 17th Salon des Vins de France 2026

Come and meet more than 50 winegrowers from Alsace, Bordeaux, Burgundy, Champagne, Loire, Côtes du Rhône, Jura, Languedoc-Roussillon, Italy, Maconnais, Sud-Ouest, Bugey, Corsica and Spain in a convivial atmosphere.

