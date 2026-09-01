17ème Bourse aquariophile et terrariophile Espace Cristal Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Portes-lès-Valence

17ème Bourse aquariophile et terrariophile

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

avec une boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Club Aquariophile Portois organise sa grande bourse annuelle, et c’est l’événement à ne pas manquer pour les passionnés de poissons, terrariophilie, plantes et coraux !

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Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 44 12 51 malawi34@yahoo.fr

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English :

The Port Aquarists Club is hosting its big annual trade show, and it’s the %E9v%E9nement %E0 not to be missed for enthusiasts of fish, terrariums, plants, and corals!

L’événement 17ème Bourse aquariophile et terrariophile Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme