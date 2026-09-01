17ème Bourse aquariophile et terrariophile Espace Cristal Portes-lès-Valence
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Cristal · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Portes-lès-Valence
17ème Bourse aquariophile et terrariophile
Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
avec une boisson offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Club Aquariophile Portois organise sa grande bourse annuelle, et c’est l’événement à ne pas manquer pour les passionnés de poissons, terrariophilie, plantes et coraux !
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Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 44 12 51 malawi34@yahoo.fr
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English :
The Port Aquarists Club is hosting its big annual trade show, and it’s the %E9v%E9nement %E0 not to be missed for enthusiasts of fish, terrariums, plants, and corals!
L’événement 17ème Bourse aquariophile et terrariophile Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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