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AGENDA · Portes-lès-Valence

17ème Bourse aquariophile et terrariophile Espace Cristal Portes-lès-Valence

dimanche 20 septembre 2026 · Espace Cristal · Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Espace Cristal
Adresse
680 Avenue Général Charles de Gaulle
Ville
26800 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
2 2 2 avec une boisson offerte

Portes-lès-Valence

17ème Bourse aquariophile et terrariophile

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

avec une boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Club Aquariophile Portois organise sa grande bourse annuelle, et c’est l’événement à ne pas manquer pour les passionnés de poissons, terrariophilie, plantes et coraux !
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Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 44 12 51  malawi34@yahoo.fr

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English :

The Port Aquarists Club is hosting its big annual trade show, and it’s the %E9v%E9nement %E0 not to be missed for enthusiasts of fish, terrariums, plants, and corals!

L’événement 17ème Bourse aquariophile et terrariophile Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme

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