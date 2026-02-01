17ème Bourse aux graines Place du 19 Août Clamecy

17ème Bourse aux graines

Place du 19 Août Mairie de Clamecy Salle Romain Rolland Clamecy Nièvre

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 13:00:00

Date(s) :

2026-02-21

17ème bourse aux graines rendez-vous organisé pour échanger des semences, mettre à disposition votre excédent, profiter de l’excédent des autres jardiniers Il est impératif qu’il s’agisse de semences reproductibles , c’est à dire non hybrides, issues de semences biologiques (Kokopelli, le Biau Germe, la Ferme Sainte-Marthe…) et que vous pouvez reproduire pratiquement à l’infini. C’est ainsi une manière de sauvegarder un maximum de variétés et de ne pas investir chaque année. Attention !! Les graines de certaines espèces (cucurbitacées notamment) demandent un soin particulier, des documents explicatifs seront à votre disposition. Venez nombreux !!!! Evènement avec l’association Kokopelli, la Graineterie, la ville de Clamecy .

Place du 19 Août Mairie de Clamecy Salle Romain Rolland Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bourseauxgraines.clamecy@gmail.com

