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17ème challenge musical de l’Université de Limoges Faculté de Médecine et de Pharmacie Limoges

mardi 1 décembre 2026 · Faculté de Médecine et de Pharmacie · Limoges

17ème challenge musical de l’Université de Limoges Faculté de Médecine et de Pharmacie Limoges

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Faculté de Médecine et de Pharmacie
Adresse
2 Rue du Docteur Raymond Marcland
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

17ème challenge musical de l’Université de Limoges

Faculté de Médecine et de Pharmacie 2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01

Date(s) :
2026-12-01

Venez découvrir les talents musicaux de l’Université de Limoges lors d’une soirée festive placée sous le signe du partage et de la créativité ! Étudiants et personnels artistes se produiront devant un jury présidé par l’artiste Manon Galy. Un rendez-vous pour encourager et valoriser les initiatives artistiques et culturelles de la communauté universitaire. Soirée soutenue par le Crédit Mutuel Enseignant de Limoges.

Informations complémentaires et inscriptions possibles, sur le site (en lien).   .

Faculté de Médecine et de Pharmacie 2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 91 53 94  serviceculturel@unilim.fr

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English : 17ème challenge musical de l’Université de Limoges

L’événement 17ème challenge musical de l’Université de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Limoges Métropole

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