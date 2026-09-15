17ème challenge musical de l’Université de Limoges Faculté de Médecine et de Pharmacie Limoges
mardi 1 décembre 2026 · Faculté de Médecine et de Pharmacie · Limoges
Informations pratiques
Limoges
17ème challenge musical de l’Université de Limoges
Faculté de Médecine et de Pharmacie 2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01
Venez découvrir les talents musicaux de l’Université de Limoges lors d’une soirée festive placée sous le signe du partage et de la créativité ! Étudiants et personnels artistes se produiront devant un jury présidé par l’artiste Manon Galy. Un rendez-vous pour encourager et valoriser les initiatives artistiques et culturelles de la communauté universitaire. Soirée soutenue par le Crédit Mutuel Enseignant de Limoges.
Informations complémentaires et inscriptions possibles, sur le site (en lien). .
Faculté de Médecine et de Pharmacie 2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 91 53 94 serviceculturel@unilim.fr
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English : 17ème challenge musical de l’Université de Limoges
L’événement 17ème challenge musical de l’Université de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Limoges Métropole
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