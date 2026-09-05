Informations pratiques

Saillac

17ème édition de la Fête de la Noix

Saillac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Saillac fête la noix !

De nombreuses activités autour de ce fruit emblématique du terroir : marché gourmand, animations de rue, espace culturel et vide grenier .

Saillac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 17ème édition de la Fête de la Noix

L’événement 17ème édition de la Fête de la Noix Saillac a été mis à jour le 2026-09-05 par Corrèze Tourisme