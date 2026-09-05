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AGENDA · Saillac

17ème édition de la Fête de la Noix Saillac

dimanche 4 octobre 2026 · Saillac

17ème édition de la Fête de la Noix Saillac

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
19500 Saillac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Saillac

17ème édition de la Fête de la Noix

Saillac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Saillac fête la noix !
De nombreuses activités autour de ce fruit emblématique du terroir : marché gourmand, animations de rue, espace culturel et vide grenier   .

Saillac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 37 

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English : 17ème édition de la Fête de la Noix

L’événement 17ème édition de la Fête de la Noix Saillac a été mis à jour le 2026-09-05 par Corrèze Tourisme