AGENDA · Saillac
17ème édition de la Fête de la Noix Saillac
dimanche 4 octobre 2026 · Saillac
Informations pratiques
Saillac
17ème édition de la Fête de la Noix
Saillac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Saillac fête la noix !
De nombreuses activités autour de ce fruit emblématique du terroir : marché gourmand, animations de rue, espace culturel et vide grenier .
Saillac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 37
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English : 17ème édition de la Fête de la Noix
L’événement 17ème édition de la Fête de la Noix Saillac a été mis à jour le 2026-09-05 par Corrèze Tourisme