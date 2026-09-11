Informations pratiques

Saint-Étienne-aux-Clos

17ème édition Festival photographique « Signé Nature »

Le bourg Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-16 10:00:00

fin : 2027-07-18 19:00:00

Date(s) :

2027-07-16 2027-07-17

Festival photo nature avec expositions de vingt photographes animaliers et de nature.

Exposition des photos lauréates du Concours international photo nature 2027

Expositions d’art animalier ( dessins, aquarelles, créations reiku…)

Conférences

Projection cinématographique

Stands associations et organismes de gestion et protection de la nature

Stands écrivains et dédicaces

Marché artisanal

ENTREE GRATUITE à toutes les animations.

Buvette et restauration rapide sur site. .

Le bourg Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 24 16 associationsilva@gmail.com

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English : 17ème édition Festival photographique « Signé Nature »

L’événement 17ème édition Festival photographique « Signé Nature » Saint-Étienne-aux-Clos a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze