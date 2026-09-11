17ème édition Festival photographique « Signé Nature » Saint-Étienne-aux-Clos
vendredi 16 juillet 2027 · Saint-Étienne-aux-Clos
Informations pratiques
Saint-Étienne-aux-Clos
17ème édition Festival photographique « Signé Nature »
Le bourg Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-16 10:00:00
fin : 2027-07-18 19:00:00
Date(s) :
2027-07-16 2027-07-17
Festival photo nature avec expositions de vingt photographes animaliers et de nature.
Exposition des photos lauréates du Concours international photo nature 2027
Expositions d’art animalier ( dessins, aquarelles, créations reiku…)
Conférences
Projection cinématographique
Stands associations et organismes de gestion et protection de la nature
Stands écrivains et dédicaces
Marché artisanal
ENTREE GRATUITE à toutes les animations.
Buvette et restauration rapide sur site. .
Le bourg Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 24 16 associationsilva@gmail.com
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English : 17ème édition Festival photographique « Signé Nature »
L’événement 17ème édition Festival photographique « Signé Nature » Saint-Étienne-aux-Clos a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze