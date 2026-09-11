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AGENDA · Saint-Étienne-aux-Clos

17ème édition Festival photographique « Signé Nature » Saint-Étienne-aux-Clos

vendredi 16 juillet 2027 · Saint-Étienne-aux-Clos

17ème édition Festival photographique « Signé Nature » Saint-Étienne-aux-Clos

Informations pratiques

Début
vendredi 16 juillet 2027
Fin
vendredi 16 juillet 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
19200 Saint-Étienne-aux-Clos
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Étienne-aux-Clos

17ème édition Festival photographique « Signé Nature »

Le bourg Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-16 10:00:00
fin : 2027-07-18 19:00:00

Date(s) :
2027-07-16 2027-07-17

Festival photo nature avec expositions de vingt photographes animaliers et de nature.
Exposition des photos lauréates du Concours international photo nature 2027
Expositions d’art animalier ( dessins, aquarelles, créations reiku…)
Conférences
Projection cinématographique
Stands associations et organismes de gestion et protection de la nature
Stands écrivains et dédicaces
Marché artisanal

ENTREE GRATUITE à toutes les animations.
Buvette et restauration rapide sur site.   .

Le bourg Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 24 16  associationsilva@gmail.com

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English : 17ème édition Festival photographique « Signé Nature »

L’événement 17ème édition Festival photographique « Signé Nature » Saint-Étienne-aux-Clos a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze