17ème Festival d’orgue Carte blanche à Lionel Haas Dorlisheim

17ème Festival d’orgue Carte blanche à Lionel Haas Dorlisheim dimanche 26 octobre 2025.

17ème Festival d’orgue Carte blanche à Lionel Haas

13 rue de l’église Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Pour clore la 17e saison, Lionel Haas réunit la chorale Moderato Cantabile, le quintette Wonder Brass Ensemble et l’organiste Roselyne Koeniguer autour de la Missa Brevis de Jacob de Haan. Un concert de clôture célébrant la complicité musicale entre chœur, cuivres et orgue.

Un concert sous la forme d’une carte blanche à Lionel Haas, Directeur Artistique de notre festival, pour clore cette 17ème saison.

C’est la Missa Brevis de Jacob de Haan qui sera le prétexte pour réunir les artistes du jour la chorale Moderato Cantabile (dirigée depuis 20 ans par Lionel Haas), le Wonder Brass Ensemble dans sa formation quintette (né en l’an 2000, sous la direction de Lionel Haas et fêtant donc son 25ème anniversaire) et Roselyne Koeniguer à l’orgue, habituée de notre festival, fidèle complice de notre directeur artistique et accompagnatrice de la chorale Moderato Cantabile depuis de nombreuses années.

Chœur, Cuivres et Orgue pour un concert de clôture éclatant, marquant 2 anniversaires et de longues années d’amitié et de complicité musicale. .

13 rue de l’église Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 88 84 23 orguedorli@hotmail.fr

English :

To close the 17th season, Lionel Haas brings together the Moderato Cantabile choir, the Wonder Brass Ensemble quintet and organist Roselyne Koeniguer to perform Jacob de Haan?s Missa Brevis. A closing concert celebrating the musical complicity between choir, brass and organ.

German :

Zum Abschluss der 17. Saison bringt Lionel Haas den Chor Moderato Cantabile, das Quintett Wonder Brass Ensemble und die Organistin Roselyne Koeniguer zusammen, um die Missa Brevis von Jacob de Haan zu spielen. Ein Abschlusskonzert, das die musikalische Komplizenschaft zwischen Chor, Blechbläsern und Orgel feiert.

Italiano :

Per chiudere la diciassettesima stagione, Lionel Haas riunisce il coro Moderato Cantabile, il quintetto Wonder Brass Ensemble e l’organista Roselyne Koeniguer per eseguire la Missa Brevis di Jacob de Haan. Un concerto di chiusura che celebra la complicità musicale tra coro, ottoni e organo.

Espanol :

Para clausurar la 17ª temporada, Lionel Haas reúne al coro Moderato Cantabile, al quinteto Wonder Brass Ensemble y a la organista Roselyne Koeniguer para interpretar la Missa Brevis de Jacob de Haan. Un concierto de clausura que celebra la complicidad musical entre coro, metales y órgano.

