17ème Festival d’orgue Concert Jeunes talents de l’orgue Dorlisheim

17ème Festival d'orgue Concert Jeunes talents de l'orgue

13 rue de l’église Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Dimanche 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Un concert de jeunes talents, pour une douce parenthèse musicale.

Un concert spécial jeunes talents pour ouvrir notre festival avec Ivan Terekhanov qui poursuit actuellement ses études à l’académie supérieure de musique de Strasbourg auprès de Johann Vexo et Francis Jacob, et depuis 2024 au CNSM de Paris en classe d’improvisation.

A ses côté, vous aurez le plaisir de découvrir Hugo Meyer qui, en plus de ses études d’ingénierie aéronautique, se forme au Conservatoire de Strasbourg en orgue dans la classe de Johann Vexo et en clavecin auprès d’Adèle Gornet tout en portant un intérêt tout particulier à la musique ancienne qu’il pratique notamment avec l’orchestre baroque de la Haute Ecole des Arts du Rhin. .

13 rue de l'église Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

