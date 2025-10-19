17ème Festival d’orgue Musique de chambre en famille Dorlisheim

dimanche 19 octobre 2025.

17ème Festival d’orgue Musique de chambre en famille

13 rue de l’église Dorlisheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Concert pour une instant musical centré sur Jean Sébastien Bach où le violoncelle solo fera écho à l’orgue et au duo hautbois et orgue.

Un concert en famille avec Muriel Nauche Groz, professeure d’orgue au Conservatoire de Chambéry et titulaire de l’orgue historique de Voiron.

Son frère Irénée, hautboïste et professeur de musique de chambre au conservatoire de Douai, poursuit actuellement un master de musique ancienne à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Antoine Torunczyk.

Et enfin, son mari Florian, professeur de violoncelle au conservatoire de Voiron, se produisant très régulièrement dans différentes formations de musique de chambre et d’orchestres (Orchestre National de Lyon, Opéra de Lyon, etc.).

Tous 3 invitent à un moment musical centré sur Jean Sébastien Bach où le violoncelle solo fera écho à l’orgue et au duo hautbois et orgue. .

13 rue de l’église Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 86 06 lionel.haas@sfr.fr

English :

A concert for a musical moment centered on Johann Sebastian Bach, where the solo cello echoes the organ and the oboe and organ duo.

German :

Ein Konzert für einen musikalischen Moment, der sich auf Johann Sebastian Bach konzentriert, bei dem das Solocello mit der Orgel und dem Duo Oboe und Orgel ein Echo bildet.

Italiano :

Un momento musicale incentrato su Johann Sebastian Bach, con il violoncello solo che fa eco all’organo e al duo oboe e organo.

Espanol :

Un momento musical centrado en Johann Sebastian Bach, con el violonchelo solista haciéndose eco del órgano y del dúo oboe-órgano.

L’événement 17ème Festival d’orgue Musique de chambre en famille Dorlisheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig